Em Barra de São João, a Vila do Papai Noel na beira-rio promete encantar as famílias - Foto: Douglas Smmithy

Em Barra de São João, a Vila do Papai Noel na beira-rio promete encantar as famíliasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 24/11/2024 10:05 | Atualizado 24/11/2024 10:07

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu e o distrito de Barra de São João serão palco do Natal Sesc, que retorna pelo terceiro ano consecutivo com uma programação repleta de novidades. Além das tradicionais árvores decoradas e apresentações artísticas, o evento contará com elementos interativos e iniciativas sustentáveis para envolver moradores e turistas.

Na Praça Feliciano Sodré, o público poderá prestigiar, no dia 13 de dezembro, o Cortejo Brincante de Natal, uma intervenção cultural cheia de música e dança que celebra tradições populares brasileiras. Já no dia 14, a Casa do Papai Noel será o grande atrativo, com direito à chegada do Bom Velhinho em um caminhão iluminado e uma estrutura sustentável equipada com energia solar.

Em Barra de São João, a Vila do Papai Noel na beira-rio promete encantar as famílias. A abertura, marcada para 8 de dezembro, terá a chegada do Papai Noel e diversas atrações natalinas.