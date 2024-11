Droga apreendida no Jardim Aparecida durante patrulhamento da Polícia Militar - Foto: Divulgação

Droga apreendida no Jardim Aparecida durante patrulhamento da Polícia MilitarFoto: Divulgação

Publicado 21/11/2024 11:03 | Atualizado 21/11/2024 11:04

Casimiro de Abreu - Na tarde de quarta-feira (20), uma patrulha policial resultou na apreensão de entorpecentes no bairro Jardim Aparecida, em Casimiro de Abreu. Durante o patrulhamento, os agentes avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da viatura, os homens fugiram, abandonando uma sacola com drogas.

No local, foram encontrados 22 pedras de crack, embaladas com a inscrição "Katrine Crack 20 C.V CSM PJL", e 10 pinos de cocaína, identificados com a marcação "Fábio Assunção pó de 15 CPX de Casimiro". O material foi recolhido e apresentado na 121ª Delegacia de Polícia para investigação. A polícia segue com as buscas para localizar os suspeitos.