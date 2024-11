Integrantes do Coral Juvenil do Centro Educacional Batista (CEB) encantaram o público com seu talento e carisma - Foto: Divulgação

Integrantes do Coral Juvenil do Centro Educacional Batista (CEB) encantaram o público com seu talento e carisma Foto: Divulgação

Publicado 25/11/2024 14:19

Casimiro de Abreu - O município de Casimiro de Abreu foi representado com destaque na 18ª edição do Festival Nacional de Corais de Conservatória, realizado em Valença. As integrantes do Coral Juvenil do Centro Educacional Batista (CEB) encantaram o público com seu talento e carisma durante a apresentação no último sábado (23).

Sob a regência da professora Rani Rosa, as 30 jovens cantoras do coral emocionaram e foram ovacionadas pelo público presente.

“A experiência superou todas as nossas expectativas. Foi a primeira vez que participamos de um festival de corais, e o Coral Juvenil CEB foi aplaudido de pé, sendo elogiado pelas ruas de Conservatória ao longo do fim de semana. Esse reconhecimento foi essencial para que as meninas percebessem o valor do trabalho ao qual se dedicam semanalmente. Foi um privilégio representar nossa escola e nossa cidade em um evento cultural tão importante e consolidado”, destacou a regente Rani Rosa.

O festival reafirmou o talento e o compromisso do coral em valorizar a cultura e a música, levando o nome de Casimiro de Abreu a novos públicos.