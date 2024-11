Evento terá como cenário a Beira do Rio São João, ao lado do Museu Casa de Casimiro de Abreu. - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 26/11/2024 11:27

Casimiro de Abreu - Barra de São João, em Casimiro de Abreu, será palco de uma celebração cultural que promete movimentar o distrito no domingo, dia 8 de dezembro, a partir das 14h. A quinta edição do Projeto Som no Museu chega com uma programação diversificada, gratuita e ao ar livre, reunindo música, literatura, artes plásticas. O evento terá como cenário a Beira do Rio São João, ao lado do Museu Casa de Casimiro de Abreu.



Na programação musical haverá uma mistura de ritmos com valorização da cena artística local. Estão confirmados os shows da dupla Rodolpho Mendes e Léo Reynier, Ivo Vargas e roda de samba da banda Faca Nagô.



Para os amantes da literatura, o evento contará com os lançamentos do livro de poesias "Mulheres Pelades" , de Kamilla Siciliano, e do infantil "Comer com a mão" , de Luiz Maia. Quem gosta de artes plásticas poderá participar do workshop "Pintura às cegas" , conduzido pelo artista Rond Ézer. Além disso, estarão expostas obras icônicas do artista plástico local Euzébio Ribeiro.



O público também poderá assistir a exibições de filmes, participar de um sarau e, para os mais inspirados, um palco aberto estará disponível para manifestações artísticas.



O Projeto Som no Museu é realizado pelo Coletivo Limonada Cultural , com o patrocínio da Lei Paulo Gustavo, por meio da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

“O evento promove fortalecer a identidade cultural de Barra de São João, conectando a comunidade e celebrando a diversidade artística que é marca registrada do distrito”, conta Luíza Cruz, produtora cultural.