Corpo de fuzileiro naval foi localizado após intenso trabalho de busca pelos familiares - Foto: Reprodução

Corpo de fuzileiro naval foi localizado após intenso trabalho de busca pelos familiaresFoto: Reprodução

Publicado 29/11/2024 12:45 | Atualizado 29/11/2024 12:45

Casimiro de Abreu - Na tarde de quinta-feira (28), o corpo de um homem foi encontrado no Rio São João, nas proximidades do Iate Clube, em Barra de São João, no distrito de Casimiro de Abreu. A vítima foi identificada por familiares, que reconheceram uma tatuagem característica. Trata-se de Bruno Henrique, um fuzileiro naval que estava desaparecido desde o dia 11 de novembro. Na ocasião, ele havia sido arrastado pelas águas enquanto tentava pegar uma bola na Praia de Tamoios.

O desaparecimento de Bruno gerou grande preocupação e mobilização entre amigos e familiares, que não mediram esforços para encontrar o fuzileiro naval. A notícia do incidente, que repercutiu bastante na região, foi amplamente divulgada, trazendo à tona o desespero e a esperança de um possível reencontro.

As autoridades locais já estão investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da morte. O corpo de Bruno Henrique será submetido a exames periciais para confirmar a identidade e apurar as causas exatas do falecimento.