Material apreendido pela polícia em operação contra o tráfico no Loteamento São João, em Barra de São João - Foto: Reprodução

Material apreendido pela polícia em operação contra o tráfico no Loteamento São João, em Barra de São João Foto: Reprodução

Publicado 27/11/2024 11:12 | Atualizado 27/11/2024 11:13

Casimiro de Abreu - Uma operação conduzida por agentes do 32º BPM resultou na apreensão de material ilícito e na detenção de um suspeito na Travessa Oito, no Loteamento São João, em Barra de São João, Casimiro de Abreu. A ação ocorreu após investigações apontarem que um grupo criminoso local estaria comercializando drogas e impondo barreiras ao trabalho de empresas de internet, impedindo manutenções e novas instalações no bairro.

No local, os policiais apreenderam 222 pinos de cocaína, dois rádios transmissores, um caderno com anotações e a quantia de R$ 150 em dinheiro. O suspeito foi detido durante a operação e encaminhado à delegacia para apresentação dos fatos e realização dos procedimentos legais.

A ação reforça o compromisso das autoridades em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança e o acesso a serviços essenciais para a comunidade.