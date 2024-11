Prefeito e vice recebem diplomas durante cerimônia no Fórum de Casimiro de Abreu, consolidando suas posses para o próximo mandato - Foto: Divulgação

Prefeito e vice recebem diplomas durante cerimônia no Fórum de Casimiro de Abreu, consolidando suas posses para o próximo mandatoFoto: Divulgação

Publicado 27/11/2024 11:28

Casimiro de Abreu - O prefeito reeleito de Casimiro de Abreu foi diplomado em cerimônia realizada no Fórum do município na terça-feira (26), oficializando seu mandato para o período de 2025 a 2028. Ao lado do vice-prefeito e dos vereadores eleitos, ele recebeu o diploma emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, marcando a validação formal de suas respectivas posses, previstas para o início de janeiro.

A solenidade contou com a presença de autoridades locais e regionais, incluindo representantes da Justiça Eleitoral e da advocacia, que destacaram a importância do processo democrático e a responsabilidade dos eleitos em atender às necessidades da comunidade com ética e dedicação.

Em discurso emocionado, o prefeito agradeceu à população pela confiança e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de Casimiro de Abreu. Ele ressaltou os desafios do próximo mandato e enfatizou que continuará priorizando projetos que impulsionem a qualidade de vida e o progresso do município.

