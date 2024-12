Policiais militares durante palestra com crianças do projeto de tênis, incentivando a prevenção ao uso de drogas - Foto: Divulgação

Policiais militares durante palestra com crianças do projeto de tênis, incentivando a prevenção ao uso de drogasFoto: Divulgação

Publicado 07/12/2024 10:07

Casimiro de Abreu - O Trigésimo Segundo Batalhão de Polícia Militar realizou uma palestra sobre prevenção ao uso de drogas, destinada a crianças do projeto esportivo de tênis promovido pela Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio da Secretaria de Esportes. A iniciativa destacou a importância da conscientização desde cedo, integrando educação, esporte e segurança em um só propósito.

O projeto de tênis, oferecido gratuitamente pelo município, é coordenado pelo professor Marco Antônio, que, além de sua paixão pelo esporte, se dedica ao desenvolvimento integral dos alunos. Durante a palestra, o Tenente Floriano, comandante do policiamento local, liderou as orientações, acompanhado do Subtenente J. Francisco, representante do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), e dos Sargentos Valmar e Leonardo, da Patrulha Escolar.

O Pastor Rafael Feijão também participou da atividade, a convite do professor Marco Antônio, compartilhando seu testemunho de vida para reforçar a mensagem de recusa ao uso de entorpecentes e a valorização de escolhas positivas.

A ação faz parte das diretrizes do comandante do 32° BPM, Coronel Olavo Otávio Ramos, que busca fortalecer o conceito de Polícia de Proximidade, promovendo um vínculo mais forte entre a segurança pública e a sociedade através de ações educativas e preventivas.