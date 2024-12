Agentes em operação no Loteamento São João, fortalecendo a segurança em Barra de São João - Foto: Divulgação

Agentes em operação no Loteamento São João, fortalecendo a segurança em Barra de São JoãoFoto: Divulgação

Publicado 04/12/2024 15:59

Casimiro de Abreu - Uma ação integrada entre a 4ª Cia do 32º BPM, PROEIS, ROMU e a Divisão de Operações com Cães (DOC) da Guarda Civil Municipal foi deflagrada no Loteamento São João, em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. A operação, batizada de "Choque de Ordem", tem como objetivo reprimir práticas ilícitas e intensificar a fiscalização de veículos e pessoas em situação irregular.

Durante a ação, equipes realizam abordagens estratégicas, promovendo um reforço na segurança do bairro e prevenindo atividades criminosas. De acordo com os responsáveis, a operação seguirá por tempo indeterminado, destacando o compromisso das forças de segurança com a manutenção da ordem pública e o bem-estar da população local.

