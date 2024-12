Pescador que capturou o peixe mais pesado, uma caratinga de 1 quilo, também foi premiado - Foto: Divulgação

Publicado 10/12/2024 12:52

Casimiro de Abreu - A 41ª Gincana de Pesca de Barra de São João, realizada no último final de semana, foi um grande sucesso, reunindo cerca de 150 pescadores no Praião. O evento, organizado pelo Clube de Pesca de Barra de São João com apoio da Secretaria de Turismo e Eventos, atraiu competidores de diversas cidades do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Os participantes competiram em várias categorias, incluindo geral, masculina, feminina, master, sênior e não federado, e conseguiram capturar diversas espécies, como bagres, caratingas, arraias, papa-terras e pampos. O evento aconteceu no sábado (7), à tarde, e no domingo (8), pela manhã, com os três primeiros colocados de cada categoria recebendo prêmios em dinheiro e troféus. O pescador que capturou o peixe mais pesado, uma caratinga de 1 quilo, também foi premiado.

Além da disputa, o evento teve um forte caráter social. Todos os peixes pescados foram doados para os moradores dos bairros Recanto dos Meros e São João, e cerca de 130 quilos de alimentos não perecíveis foram arrecadados e entregues à Casa dos Velhinhos, em Casimiro de Abreu.

José Mauro Melo, presidente do Clube de Pesca de Barra de São João, ressaltou que a gincana é mais do que uma competição esportiva, sendo uma oportunidade de fortalecer os laços da comunidade e promover a solidariedade.