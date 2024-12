Este momento marca não apenas a revitalização de um monumento, mas também o resgate de memórias - Foto: Divulgação

Este momento marca não apenas a revitalização de um monumento, mas também o resgate de memóriasFoto: Divulgação

Publicado 10/12/2024 15:03

Casimiro de Abreu - A reabertura da Igreja de São João Batista é um marco importante para a preservação do patrimônio histórico e cultural de Barra de São João. A entrega da obra, marcada para esta sexta-feira (13), às 16h30, com missa solene às 18h, celebra a conclusão de um restauro cuidadoso, supervisionado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC).



Construída em 1619, a capela é a construção mais antiga do município e representa mais de quatro séculos de história. Sua localização privilegiada, na foz do Rio São João, junto ao cemitério histórico, torna o conjunto um dos principais cartões-postais da região.



A restauração reflete o compromisso com a preservação de um patrimônio tombado, garantindo que as futuras gerações possam apreciar sua relevância cultural e arquitetônica.



Técnicos do INEPAC realizaram no último dia 28, a última vistoria no local antes da inauguração da obra de restauro. Estiveram presentes representantes da Fundação Cultural, Secretaria de Obras e da empresa responsável pela restauração.

