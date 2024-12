Casimiro de Abreu foi reconhecido por suas ações em parceria com o Degase para jovens em medidas socioeducativas - Foto: Divulgação

Publicado 13/12/2024 15:21 | Atualizado 13/12/2024 15:22

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu foi destaque na terceira edição do evento “Amigos do Degase”, realizado na última sexta-feira (06), ao receber uma medalha e certificado pela parceria com o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). Durante o encontro, a secretária de Assistência Social, Thaís Rodrigues, representando o prefeito Ramon Gidalte, assinou um acordo que oficializa ações voltadas à educação, cultura, esporte e saúde para jovens em medidas socioeducativas, atendidos pelo CREAS.

Thaís enfatizou que a assinatura do termo apenas formaliza um trabalho já existente. "Esses adolescentes já contam com o suporte do governo, mas agora fortalecemos essa atuação”, explicou. Apesar disso, moradores questionam a visibilidade e a eficácia de tais iniciativas, pedindo maior transparência nos resultados obtidos.

Além da secretária, o evento contou com a presença da assessora jurídica Kessia Larissa, da coordenadora do CREAS Luciana Porto e da coordenadora de Almoxarifado Luiza Jandre.