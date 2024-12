Novo posto do Detran-RJ em Barra de São João trará mais acessibilidade aos moradores - Foto: Ilustração

Publicado 16/12/2024 13:29

Casimiro de Abreu - Na próxima sexta-feira (20), o Detran-RJ inaugurará uma nova unidade de atendimento no distrito de Barra de São João, em Casimiro de Abreu. O posto será instalado no Centro Administrativo Célio Sarzedas, em um ambiente moderno e amplo, que abrigará o Departamento de Identificação Civil (DIC).

A partir de sua abertura, os moradores da região poderão contar com serviços como a emissão da primeira via da carteira de identidade (para maiores de 16 anos), segunda via do documento e o Cartão PCD (Pessoa com Deficiência).

Essa iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população a documentos essenciais, proporcionando mais conforto e comodidade aos cidadãos de Barra de São João e arredores. A nova unidade será um importante marco para a descentralização dos serviços de identificação civil no estado.