Casimiro de Abreu e Barra de São João prometem Réveillon 2025 repleto de música e celebraçãoFoto: Ilustração

Publicado 18/12/2024 10:48

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu e o distrito de Barra de São João já estão com tudo pronto para receber 2025 em grande estilo. Com uma programação recheada de atrações musicais, a virada de ano promete atrair moradores e visitantes para três pontos principais de celebração: a Praça Feliciano Sodré, no centro da cidade, além da Praça As Primaveras e o Praião, ambos em Barra de São João. A festa será marcada por shows ao vivo de artistas de diversos estilos, proporcionando um clima de alegria e confraternização.

Na Praça As Primaveras, em Barra de São João, o público contará com apresentações nos dias 28 e 29 de dezembro, às 21h, com Bia Diversidade e Cristiano Peres, respectivamente. No tradicional Praião, a noite de 31 de dezembro será embalada pela Banda Pakebra, que promete esquentar os ânimos antes da contagem regressiva para o novo ano. Já na Praça Feliciano Sodré, em Casimiro de Abreu, a programação começa no dia 28 de dezembro com Cristiano Peres, às 22h, seguido pelo trio de Fernando Otz no dia 29, no mesmo horário. Para a virada, o destaque será o cantor Felipe Rodrigues, que subirá ao palco às 23h, fechando a noite com chave de ouro. No dia 1º de janeiro, o Trio Forrozão animará o início do ano com muito ritmo e descontração.

A expectativa é de que a festa de Réveillon impulsione o turismo local, além de proporcionar momentos inesquecíveis para as famílias e visitantes que escolherem Casimiro de Abreu e Barra de São João como destino para celebrar a chegada de 2025. Com atrações gratuitas, segurança e clima acolhedor, o evento promete entrar para a história como uma das melhores viradas de ano da região.