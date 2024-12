Praião se prepara para mais uma edição do Sesc Verão, com shows e atividades esportivas - Foto: Ilustração

Publicado 18/12/2024 11:04

Macaé - O Sesc Verão 2025, tradicional evento em Barra de São João, já está com as datas confirmadas. A programação ocorrerá entre os dias 17 de janeiro e 2 de fevereiro, prometendo reunir moradores e turistas com uma agenda repleta de atrações culturais, esportivas e recreativas.

Durante três finais de semana, o Praião será o cenário de shows gratuitos com artistas de renome nacional, cujos nomes serão anunciados em breve. A proposta é oferecer diversão em um espaço democrático e acessível, consolidando o evento como um dos mais aguardados do calendário de verão.

Além dos shows, as atividades esportivas terão grande destaque na edição de 2025. Oficinas e competições de modalidades como futebol de areia, vôlei de praia e recreação vão compor a programação, com a participação de atletas consagrados, proporcionando ao público a oportunidade de aprendizado e interação.

De acordo com Marcelo Ayres, presidente do Sindicomércio, a expectativa é alta. “O Sesc Verão movimenta não apenas o turismo, mas toda a economia local. Temos trabalhado para que a edição de 2025 seja marcante, atraindo ainda mais visitantes e valorizando a região”, afirmou.

O evento é resultado da parceria entre o Sesc-RJ, o Sindicomércio e a administração municipal, reafirmando o compromisso de posicionar Barra de São João como um destino turístico de destaque no litoral fluminense.