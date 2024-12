Viatura da Polícia Civil envolvida em colisão na BR-101, próximo ao trevo de Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução

Publicado 21/12/2024 11:32

Casimiro de Abreu - Na manhã deste sábado (21), um acidente envolvendo dois veículos chamou a atenção na BR-101, próximo ao trecho de Casimiro de Abreu. De acordo com informações preliminares, uma viatura da Polícia Civil teria trafegado na contramão, colidindo com outro automóvel que cruzava o trevo no momento do impacto.

Apesar da gravidade do ocorrido, ainda não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias que levaram à colisão. Autoridades competentes estão apurando as causas do acidente para esclarecer os fatos.

O incidente não deixou vítimas graves, segundo informações iniciais. O tráfego na região foi parcialmente afetado, mas equipes de atendimento e sinalização foram acionadas para minimizar os transtornos aos motoristas que utilizavam a rodovia no período.