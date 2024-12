Policiais conduzem motociclista detido por supressão de placa na BR-101 - Foto: Divulgação

Policiais conduzem motociclista detido por supressão de placa na BR-101Foto: Divulgação

Publicado 23/12/2024 11:50

Casimiro de Abreu - Uma operação de trânsito realizada na BR-101, no trecho de Casimiro de Abreu, resultou na detenção de um motociclista que pilotava com a placa de identificação suprimida. A guarnição, atuando conforme as diretrizes da coordenação da 3ª CIA, realizou o patrulhamento com o objetivo de prevenir atos ilícitos na região.

Durante a vigilância, os policiais civilizaram um motociclista cuja placa estava adulterada, o que levantou suspeitas de irregularidades. Imediatamente, foi efetuada a abordagem e revista pessoal do condutor, sem que fossem encontrados itens ilícitos em sua posse. Contudo, devido às modificações na placa do veículo, a equipe solicitou apoio do Setor Índia para conduzir o motociclista até a 128ª Delegacia de Polícia.

Na delegacia, a autoridade policial procedeu com a detenção do acusado, que foi formalmente mantido preso pelo crime previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, a motocicleta foi apreendida para realização de perícia técnica, a fim de averiguar possíveis infrações e assegurar a conformidade do veículo com as normas vigentes.

A operação reforça os esforços das forças de segurança para garantir a ordem e a legalidade nas rodovias, prevenindo infrações que podem comprometer a segurança de motoristas e pedestres.