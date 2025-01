Ramon Gidalte e Marquinhos da Vaca Mecânica comemoram a posse ao lado de autoridades e população no início de um novo mandato - Foto: Divulgação

Publicado 02/01/2025 07:43

Ramon Gidalte e seu vice, Marquinhos da Vaca Mecânica, assumiram oficialmente os cargos de prefeito e vice-prefeito de Casimiro de Abreu em uma cerimônia realizada no Pavilhão de Esportes, na Praça Feliciano Sodré, nesta quarta-feira (1º). Com o local completamente lotado, a solenidade marcou o início do mandato 2025-2028.A posse contou com a presença de importantes figuras políticas, como a prefeita de Silva Jardim, Maira Figueiredo, além de autoridades e representantes da sociedade civil e religiosa. Reeleito com expressivos 72,21% dos votos válidos, Ramon Gidalte destacou a emoção de voltar ao cargo pela terceira vez, afirmando:“É com muito orgulho e honra que assumo, pela terceira vez, o cargo de prefeito desta cidade. Tenho plena consciência dos caminhos a trilhar e das responsabilidades que me aguardam nos próximos quatro anos. Dedicação e empenho não faltarão. Casimiro de Abreu continuará a crescer e se consolidará como um município de referência para o Estado do Rio de Janeiro”.Com a posse, Ramon inicia mais um ciclo de gestão, prometendo trabalhar para o desenvolvimento e bem-estar de Casimiro de Abreu nos próximos quatro anos.A Câmara Municipal de Casimiro de Abreu realizou a eleição da mesa diretora para o biênio 2025-2026 durante a posse dos 11 vereadores eleitos. A presidência será ocupada pelo vereador Vitor de Doca, enquanto Carlos de Itamar assumirá a vice-presidência. As secretarias ficarão sob responsabilidade de Marcelo Mota, como 1º secretário, e Léo da Bomba, como 2º secretário. Essa composição será responsável por conduzir os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara pelos próximos dois anos.