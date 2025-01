Casimiro de Abreu reforça sua importância na preservação das tradições culturais que formam a identidade do município - Foto: Vitor Nantes

Publicado 07/01/2025 17:53

Casimiro de Abreu - A tradicional Folia de Reis de Casimiro de Abreu, realizada nesta segunda-feira (06), foi um sucesso de público, reunindo foliões de todas as idades em uma celebração cheia de alegria e tradição. Palhaços, sanfoneiros, brincantes, idosos, adultos e crianças participaram do cortejo, promovido pela Fundação Cultural Casimiro de Abreu.

O desfile teve início na Casa de Cultura e seguiu em direção ao Pavilhão de Esportes, na Praça Feliciano Sodré. No caminho, os moradores mais antigos puderam reviver as Folias que marcaram a história da cidade, enquanto os mais jovens se encantavam com os ritmos, as rimas e o colorido da festividade.

"Não podemos deixar esse movimento cultural se perder. É fundamental que as próximas gerações conheçam e perpetuem a Folia de Reis, pois ela faz parte da cultura e da memória da nossa cidade", destacou a presidente da Fundação Cultural.

Com o evento, Casimiro de Abreu reforça sua importância na preservação das tradições culturais que formam a identidade do município.