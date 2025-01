Veículo clonado foi interceptado e apreendido em operação na Barra de São João - Foto: Divulgação

Publicado 06/01/2025 15:51

Casimiro de Abreu - Uma ação rápida em Barra de São João resultou na apreensão de um veículo com registro de clonagem e na prisão do condutor. A abordagem ocorreu na Avenida Amaral Peixoto, após a Sala de Monitoramento de Casimiro de Abreu identificar o carro, modelo Onix Plus, circulando na área com sinais de irregularidade.

Os agentes montaram um cerco tático e localizaram o automóvel. Durante a abordagem, o condutor apresentou documentação incompatível com o ano de fabricação do veículo, confirmando as suspeitas. O carro foi levado para a 128ª Delegacia de Polícia, onde foi apreendido para perícia técnica.

O acusado permanece detido, conforme prevê o artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da adulteração de sinal identificador de veículo. As autoridades seguem atentas para coibir práticas criminosas como clonagem de automóveis na região.