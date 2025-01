Ação contra a dengue nas borracharias - Foto: Divulgação

Ação contra a dengue nas borrachariasFoto: Divulgação

10/01/2025

Casimiro de Abreu - A Divisão de Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental de Casimiro de Abreu realizou uma ação de fiscalização e conscientização em borracharias da cidade. Essa atividade, que ocorre de forma periódica, tem como objetivo identificar e eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.



Com o aumento das chuvas, o risco de proliferação do mosquito cresce devido à formação de criadouros em locais com acúmulo de água parada, como pneus, garrafas e recipientes diversos. A ação reforça a importância da participação da população no combate à dengue, destacando medidas preventivas essenciais.



Entre as orientações estão a necessidade de manter quintais limpos, evitar o acúmulo de água em recipientes, limpar calhas e ralos, higienizar potes de água de animais domésticos, descartar o lixo corretamente e receber adequadamente os agentes comunitários de endemias.



A Vigilância Sanitária reforça que a prevenção é responsabilidade de todos e que a dedicação de alguns minutos semanais para a manutenção dos ambientes pode fazer a diferença no combate ao mosquito transmissor.

