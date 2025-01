Arena do Praião pronta para receber as emoções do Campeonato Amador de Beach Soccer em Barra de São João - Foto: Divulgação

Arena do Praião pronta para receber as emoções do Campeonato Amador de Beach Soccer em Barra de São JoãoFoto: Divulgação

Publicado 14/01/2025 15:16

Casimiro de Abreu - A emoção do esporte está de volta a Barra de São João com o início do Campeonato Amador de Beach Soccer nesta sexta-feira (17). A competição será disputada na arena esportiva montada no tradicional Praião, reunindo 10 equipes que prometem jogos eletrizantes. O time do Santo Antônio chega como atual campeão e buscará defender o título diante de adversários fortes.

O torneio está dividido em três grupos. As equipes do Grupo A (Santo Antônio, Dois Toques, Unamar e Camarões) jogam entre si. Já os times do Grupo B (Cruzeiro, Barrense e Pachá) enfrentam os do Grupo C (Barra City, Bariri e Raça). As oito melhores equipes na classificação geral avançam para as quartas de final, marcadas para 4 de fevereiro. As semifinais acontecem no dia 6 e a grande final será no dia 8 de fevereiro, às 18h.

A rodada de abertura traz confrontos promissores. Nesta sexta-feira, Santo Antônio encara o Dois Toques às 19h, seguido por Camarões enfrentando o Unamar às 20h. No sábado, Cruzeiro joga contra Barra City às 17h, Barrense desafia o Bariri às 18h, e Pachá mede forças com o Raça às 19h.