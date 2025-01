Competição reúne 58 equipes de várias cidades do Estado do Rio de Janeiro e até de Minas Gerais - Foto: Divulgação

Publicado 21/01/2025 12:55

Casimiro de Abreu - A Casimiro Cup Futebol de Base – Edição 2025 promete agitar os campos da cidade entre os dias 22 e 25 de janeiro, com jogos que ocorrerão das 8h às 17h na Arena Mataruna, CAEC e Independente. A competição reúne 58 equipes de várias cidades do Estado do Rio de Janeiro e até de Minas Gerais, com disputas nas categorias Sub 12, Sub 14, Sub 15 e Sub 16.

As equipes jogarão três partidas na primeira fase, e os seis melhores times de cada categoria avançam para as finais, disputando as taças ouro, prata e bronze.

O município de Casimiro de Abreu será representado por seis equipes, incluindo quatro do distrito sede (Sub 12, 14, 15 e 16) e duas de Barra de São João (Sub 12 e 14). Além disso, times de cidades como Rio das Ostras, Macaé, Silva Jardim, Cabo Frio, Rio Bonito, Maricá, Niterói, Saquarema, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Bom Jardim, Campos dos Goytacazes, Quissamã e São Francisco do Itabapoana marcarão presença no evento.

Um grande atrativo será a presença de olheiros das categorias de base de grandes clubes brasileiros como Vasco, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Grêmio e São Paulo, incentivando e avaliando jovens talentos.