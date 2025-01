Novo Centro Esportivo de São João oferece opções de lazer para crianças, jovens e adultos, integrando a comunidade - Foto: Divulgação

Publicado 21/01/2025 12:52

Casimiro de Abreu - Na manhã desta terça-feira (21), a Prefeitura de Casimiro de Abreu entregou aos moradores do bairro São João, no distrito de Barra de São João, um novo e completo Centro Esportivo. O espaço, projetado para atender às demandas de lazer e esporte, conta com campo de futebol de gramado sintético, alambrado, iluminação com refletores, academia ao ar livre, parquinho infantil e um mini campo para golzinho, garantindo atividades para todas as idades.

A inauguração marca um avanço significativo para a qualidade de vida local, integrando lazer e saúde em um espaço acessível e estruturado. Segundo o prefeito Ramon Gidalte, o momento simboliza o início de muitas realizações no mandato 2025-2028. “Este é um marco para a comunidade. Que seja a primeira de muitas obras entregues para transformar a vida dos nossos moradores”, afirmou.

O secretário de Esporte e Lazer, Cosme Batista, destacou que o novo espaço será um ponto de encontro para a prática esportiva e a convivência. Ele também anunciou a futura ampliação das atividades com aulas de ginástica e zumba. “Este é um patrimônio de todos, e contamos com a ajuda da população para preservá-lo”, reforçou.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Marquinhos da Vaca Mecânica, vereadores, secretários municipais e membros da sociedade civil, celebrando a concretização de um sonho antigo dos moradores.