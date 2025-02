Polícia Militar reforça patrulhamento em Casimiro de Abreu e prende foragido do tráfico - Foto: Divulgação

Polícia Militar reforça patrulhamento em Casimiro de Abreu e prende foragido do tráficoFoto: Divulgação

Publicado 03/02/2025 16:09

Casimiro de Abreu - Uma ronda da Polícia Militar na Rua do Pintor, no Recanto dos Meros, em Casimiro de Abreu, terminou com a prisão de um homem foragido da Justiça. Os agentes suspeitaram da atitude de dois indivíduos sentados em frente a um bar. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram interceptados após um cerco tático montado pela equipe.

Durante a abordagem, um deles se identificou como Pablo Ferreira Vidal. No entanto, ao verificar os dados no sistema Portal PMERJ, os policiais constataram que as características físicas do suspeito não correspondiam ao CPF apresentado. Encaminhado à 121ª Delegacia de Polícia, a verdadeira identidade foi revelada: Thiago Souza Fernandes, que possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Thiago confessou que comercializava entorpecentes no Bairro do Âncora, em Rio das Ostras, e que havia recebido uma ordem do tráfico da Comunidade da Penha, no Rio de Janeiro, para expandir a venda de drogas no Recanto dos Meros. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.