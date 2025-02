Publicado 04/02/2025 15:13

Casimiro de Abreu - A regularização fundiária no meio rural é um passo fundamental para assegurar segurança jurídica aos produtores, além de impulsionar o crescimento econômico e social da região. Com esse objetivo, o Projeto Fazenda Legal foi apresentado aos agricultores de Casimiro de Abreu no Espaço Tia Areta.

O evento foi promovido pela Federação de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro (FAERJ) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca e do Sindicato Rural de Casimiro de Abreu. Entre os palestrantes, destacaram-se Rodolfo Tavares, presidente da FAERJ e do SENAR, e o subsecretário estadual de Agricultura, Felipe Brasil.

Durante o encontro, os participantes discutiram a importância da legalização das propriedades, a formalização dos produtores e a necessidade da emissão de nota fiscal eletrônica para garantir mais transparência nas transações agrícolas.

“Nossa principal preocupação é tirar o produtor da informalidade e gerar benefícios a longo prazo. Hoje, produzimos cerca de 35 toneladas de feijão por ano, mas apenas uma pequena parte é comercializada com nota fiscal. Essa falta de regularização gera perda de receita e impacta diretamente o setor agrícola”, ressaltou Douglas Veloso, secretário de Agricultura e Pesca.

A reunião também contou com a presença do vereador Rafael Jardim, que reforçou o compromisso com a valorização dos trabalhadores rurais e o fortalecimento do agronegócio local.