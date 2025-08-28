Equipe do Ministério da Saúde acompanha atendimento nos postos de Casimiro de Abreu Foto: Divulgação
Programa Mais Médicos será implementado em Casimiro de Abreu com visita do Ministério da Saúde
Postos de saúde do município começam a receber profissionais do Programa do Governo Federal
Corrida do Poeta vai movimentar Casimiro de Abreu durante os festejos de aniversário
Evento reúne esporte, cultura e lazer em celebração à história do município
32º BPM recupera veículo roubado em Barra de São João
Ação rápida da polícia resultou na prisão de suspeito e apreensão do automóvel
Polícia Militar prende suspeito e apreende drogas em Casimiro de Abreu
Ação reforça combate ao tráfico de entorpecentes na região
II Encontro Regional de Conselhos Tutelares debate evasão escolar em Casimiro de Abreu
Evento reforça papel do Conselho Tutelar na proteção de crianças e adolescentes e no combate ao abandono escolar
Casimiro de Abreu recebe primeira Mostra Cine+ de Cinema Brasileiro
Evento gratuito apresenta mais de 40 curtas-metragens em salas públicas e celebra diversidade cultural nacional
