Equipe do Ministério da Saúde acompanha atendimento nos postos de Casimiro de Abreu Foto: Divulgação

Publicado 28/08/2025 18:07

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu iniciou a implementação do Programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde, com visita técnica realizada na última quarta-feira (27). Carla Miyuki, referência regionalizada do Mais Médicos e Mais Médicos Especialistas (PMM/PMM-E), percorreu unidades de saúde que estão recebendo os profissionais do programa federal.

Antes das visitas às unidades, uma reunião na Secretaria Municipal de Saúde discutiu pontualidade dos médicos, qualidade do atendimento e alinhamento dos fluxos de trabalho, visando otimizar o serviço prestado à população. Participaram do encontro a subsecretária de Saúde, Cida Otz; o vice-prefeito Marquinhos da Vaca Mecânica; a coordenadora de Atenção Primária, Glória Maria Magalhães; e outros coordenadores municipais da Saúde.

Os postos visitados incluíram a USF Centro, a USF Pastor Odino Miranda, no Jardim Aparecida, e a USF Nestor Ponciano, no bairro Santa Terezinha. A ação marca o início da chegada de novos médicos à cidade, reforçando o atendimento básico e especializado à população.