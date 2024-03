Publicado 31/03/2024 00:00

Nós somos o mundo. Como sair da crise? Numa tentativa de responder, trouxe um pequeno trecho do livro 'Psicologia Budista', volume 3, de Geshe Tashi Tsering.



“O nosso mundo está agora em crise, uma crise causada em grande parte pela ignorância do verdadeiro caminho para a felicidade. Olhe em volta e veja se não é assim na sua própria vida, na vida das pessoas que você conhece e na forma como as culturas do mundo estão se desenvolvendo. Cada vez mais, o espiritual está sendo deixado de lado em prol do prazer material; o contentamento profundo e duradouro substituído pela agitação rápida. Isto se deve à ignorância do papel que a mente desempenha na criação de felicidade e sofrimento.”



Qual a importância da simpatia e da amizade nestes tempos cruciais?



“Simpatia não é apenas mostrar um rosto sorridente aos outros, não importa o que sintamos; significa desenvolver um caráter caloroso e amigável no íntimo, tanto em relação a nós mesmos como aos outros. A amizade é uma forma eficaz de lidar com problemas muito graves, como a solidão e o medo da perda. Cria fortes conexões com a sociedade em que vivemos e fornece sustento emocional para nós mesmos e

para as pessoas com quem temos contato.”



O contrário disso é o isolamento social. “A interação social é muito importante na prevenção da solidão, fazendo-nos sentir interconectados com nosso mundo, com nossa comunidade, e a simpatia nos ajuda a derrubar os muros do isolamento.”



O autor explica que temos todas as ferramentas necessárias para uma grande transformação, de nós mesmos e do mundo em que vivemos. Para isso, é necessário desenvolver fatores mentais positivos como atenção, calma, equanimidade, simpatia, alegria, confiança e otimismo, bem como uma compreensão correta de causa e efeito.



Podemos. Vamos!