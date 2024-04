Publicado 28/04/2024 00:00

Pensamentos e sentimentos são seres vivos que se propagam ao nosso redor e pela atmosfera... E nos afetam.



Sofremos ou nos beneficiamos com suas influências, embora nem sempre tenhamos consciência desse fato.



Um ambiente espiritualizado nos eleva; lugares mais densos nos arrastam para baixo.



Muitas dores que sofremos têm sua origem em nossa maneira de reagir à vida. Veja este exemplo, retirado do livro Diga-me onde dói e te direi por quê, de Michael Odoul, Ed. Campus. O subtítulo é: Os gritos do corpo são as mensagens das emoções.



Na página 193 da 10ª edição, há um tópico referente aos cabelos e possíveis motivos para a queda deles:



"Os cabelos são regidos pelo Princípio da Água. A queda dos cabelos ou a sua descoloração estão ligadas a uma vivência marcante de estresse, a um medo intenso em relação à morte, à fragilidade da vida, à precariedade das coisas.



A atual situação de insegurança profissional é a origem do número crescente de quedas de cabelo, que eram, não faz tanto tempo, uma peculiaridade dos homens. Hoje em dia, as mulheres vivem o mesmo estresse profissional que os homens e também perdem os seus cabelos".



Um capítulo inteiro do livro relaciona "as outras partes do corpo e seus males particulares".



No portal do Oráculo de Delfos, na Grécia, estava escrito: "Homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o universo". E um dos personagens de Shakespeare reconhecia que "há mais coisas entre o céu e a Terra do que sonha nossa vã filosofia".



Só nos resta aprender... E viver. Podemos. Vamos!