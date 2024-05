Publicado 26/05/2024 00:00

Nascido escravo por volta do ano 55 d.C. no Império Romano, Epicteto se tornou um dos grandes Mestres do Estoicismo e dedicou sua vida a responder a duas perguntas fundamentais: “Como viver uma vida plena e feliz?” e “Como ser uma pessoa com qualidades morais?”



Seu livro 'A Arte de Viver – O manual clássico da virtude, felicidade e sabedoria' continua atravessando os séculos e tocando a Alma daqueles peregrinos fatigados, que seguem em busca de inspiração e sentido para a existência.

Você pode abrir o livrinho em qualquer página e ali encontrará uma resposta certeira para aquilo que você estava precisando “ouvir”. 'A Arte de Viver' nos surpreende, pois as reflexões de Epicteto são incomuns, bem fora do nível pelo qual a sociedade pauta seus padrões éticos.

Um livro escrito há mais de dois mil anos traz questionamentos como estes: “Quando refletir sobre o futuro, lembre-se de que todas as situações evoluem como devem evoluir, não importa quais sejam os nossos sentimentos a respeito.



A pessoa sensata percebe que projetar esperanças e temores no futuro é uma atitude estéril. ... Mas há sempre um lugar para um planejamento prudente que nos leve a tomar providências ante as situações que virão.



A melhor preparação para o futuro consiste em formar bons hábitos pessoais. Isto você faz buscando ativamente o bem em todos os aspectos de sua vida diária e analisando regularmente suas motivações. Agindo assim, você não fica à mercê dos acontecimentos externos.”



Epicteto pergunta: “Quem é uma boa pessoa? É aquela que adquire tranquilidade, tendo formado o hábito de indagar em todas as ocasiões: Qual a coisa certa a fazer agora?”



Este é nosso desafio para hoje. Reflitamos. Podemos. Vamos!