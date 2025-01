Fernando Mansur - colunista - SABRINA NICOLAZZI

Fernando Mansur - colunistaSABRINA NICOLAZZI

Publicado 19/01/2025 00:00

Sabedoria, bom dia! Por onde você tem andado? O mundo todo sente tanto sua falta. Sabemos que você sempre está disponível, à espera de um chamado de auxílio. Mas parece que muito poucos têm feito isso.

Ah, a arrogância humana, que nos faz sentir autossuficientes! Quanto desperdício!

De onde vem a palavra "sabedoria"? Do latim sapere, que significa "saber" ou "sentir o gosto". O termo "sabedoria" surgiu na língua portuguesa a partir do latim sapere, que significa "saber" ou "sentir". No entanto, o termo latino teria se originado do grego sophos / sophia, que quer dizer "sábio". Na língua portuguesa falada em Portugal, o verbo "saber" também é utilizado para se referir ao "sabor'' das coisas. Neste caso, permanece com um dos significados originais do termo latino sapere, que seria o de "sentir o gosto". No português brasileiro, o "saber'' é comumente relacionado com a sabedoria, ou seja, uma característica de uma pessoa sábia.

Dizem que os sábios "são discretos e silenciosos e evitam qualquer relação com pessoas de temperamento sórdido..."

A lei de Harmonia, ou lei do Equilíbrio, é aquela que governa a relação entre

todos os seres. Onde encontrar a sabedoria em meio a tanto desequilíbrio e confusão? É como achar uma agulha no palheiro. Mas ela está disponível, está onde sempre esteve: no coração de cada um. Quando se é sincero e dedicado à busca da Verdade, sem dogmatismos, ela aparece.

Que tenhamos o mérito para identificá-la toda vez que precisarmos dela para tomar decisões. E toda manhã, ao acordarmos, vamos nos lembrar de saudá-la com esperança e alegria. Bom dia, Sabedoria!