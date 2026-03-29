Fernando Mansur - colunista - SABRINA NICOLAZZI

Fernando Mansur - colunistaSABRINA NICOLAZZI

Publicado 29/03/2026 00:00

Nosso corpo físico é uma usina de energias, cuja potência desconhecemos. A ignorância nos protege.

Para conhecer o potencial intrínseco do corpo precisaríamos encontrar um instrutor capacitado para nos ajudar, sendo que o primeiro requisito exigido dele e de nós seria uma ética ilibada e um motivo altruísta.

O corpo possui sete centros principais de energia, chamados de chacras pelos indianos. As agulhas chinesas da acupuntura têm a capacidade de estimular dezenas de pontos energéticos presentes em partes do corpo. São capazes de operar maravilhas se aplicadas por mãos hábeis.

Os pensamentos e emoções que produzimos circulam como frequências vibratórias dentro de nós. Qual a natureza delas? Como e com que objetivos estamos empregando as forças que elas geram?

A nossa quase desconhecida força psíquica pode ser usada para nos elevar ou desequilibrar. Estamos falando aqui de energias muito sutis, mas que costumam determinar o rumo de nossas vidas.

Há pessoas que nascem com determinados dons psíquicos. São afortunadas aquelas que conseguem ter uma boa educação no sentido de uma melhor utilização desses “poderes” ou características especiais.

O ego é apenas uma parte da psique humana. O autoconhecimento inclui ambas as partes, e há mais coisas entre elas “do que sonha nossa vã filosofia”.

O conhecimento nessa área tão primordial requer vontade, humildade, discernimento e bom karma. E como “onde há uma vontade, há um caminho”, que uma vontade reta nos conduza a um caminho que nos leve à sabedoria. Livros de Teosofia podem ajudar. Cabe a nós buscar.

Caminhemos. Aprendamos. Podemos. Vamos!