Fernando Mansur - colunista - SABRINA NICOLAZZI

Publicado 08/03/2026 00:00

De tempos em tempos devemos avaliar o que já não serve mais para carregarmos em nossa mochila existencial.

Além de coisas materiais, que ideias já não cabem em nosso modo de raciocinar e de ponderar sobre a vida?

Como sacar que chegou a hora de desmontar algumas ideias que já se cristalizaram em nossa mente?

Que obrigações já não competem mais a mim? Que trabalho já não devo fazer? Que hábitos perderam a razão de ser nessa altura da vida?

Para progredir, crescer, melhorar, evoluir, é necessário parar de vez em quando para um rigoroso e amistoso exame de consciência. E tomar a atitude que o momento pede.

Será que estou no rumo certo? Estou aberto ou fechado para mudanças? Consigo perceber os sinais que vêm em minha direção?

Será que estou acomodado com minha situação, mesmo sentindo que é insatisfatória e inadequada, como um sapato apertado, uma calça que encolheu, uma camisa puída?...

Será que apego tem algo a ver com avareza?

Então é hora de mudar o guarda-roupa, de renovar, de me presentear, de deixar de ser “pobre” psicologicamente, de me valorizar. Só assim quem está do meu lado se sentirá valorizado/a.

Acender nossa luz dá sinal verde para que outros acendam a sua, sem precisar competição, inveja, ciúme, egoísmo.

Evoluir requer coragem, confiança, determinação. Por isso estamos aqui.

Merecemos crescer. Claro que podemos e devemos. Vamos!