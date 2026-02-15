Fernando Mansur - colunista - SABRINA NICOLAZZI

Publicado 15/02/2026 00:00

Não há como escapar da verdade. Tudo está gravado. Onde? Como? Por quê?

Existe uma “película” delicada no universo, por trás da matéria física densa, que “fotografa” tudo o que acontece. Há um conhecimento mais reservado, chamado psicometria, que trata daquilo que fica gravado à nossa volta.

O livro A ALMA DAS COISAS, de William Denton – Pesquisas e descobertas psicométricas (Ed. Do Conhecimento) “contém extraordinárias revelações obtidas das mais raras faculdades psíquicas do ser humano: a psicometria, atributo de poucos sensitivos conhecidos, que consiste na capacidade de tomar nas mãos um fragmento de qualquer natureza, como rochas, ossos, metais, artefatos humanos, tecidos etc., e descrever as cenas em que esse fragmento esteve presente, independentemente da época ou lugar, a partir da gravação imperecível que restou no envoltório etérico do objeto.”

Por analogia, podemos inferir que tudo também fica impregnado na aura de cada um de nós. É por isso que um clarividente bem treinado consegue captar a natureza de nossos atos, sentimentos e pensamentos e até prever algo de nosso futuro, já que está tudo registrado e é possível antever efeitos de causas que geramos.

Assim, no “dia do julgamento” a Natureza fará descortinar diante de nossos olhos espirituais o filme de nossa vida. Não teremos dúvidas de nossos méritos e deméritos e suas consequências. A luz que ilumina essa visão é amorosa, não punitiva. Os milhares de relatos de experiências de quase morte, quando essa revisão ocorre, corroboram esse fato. Não há injustiça no plano espiritual, há ajustes. A qualidade de nosso “céu” ou “inferno” no período pós-morte – enquanto aguardamos um novo nascimento – vai depender do que estamos fazendo hoje. É isso que os Sábios nos ensinam. Parece lógico, faz sentido para mim, é filosófico. O que você acha? Reflitamos. Podemos. Vamos!