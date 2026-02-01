Fernando Mansur - colunista - SABRINA NICOLAZZI

Fernando Mansur - colunistaSABRINA NICOLAZZI

Publicado 01/02/2026 00:00

Dizem que a história é contada pelos vencedores. Meia verdade. Esta história pode ser apenas parcial. Nem vencedores, nem perdedores sabem contá-la na íntegra. Há coisas que são suprimidas de ambos os lados, segredos incontáveis, mas que às vezes, num sopro de “sorte” do destino, podem vir à tona.

O mundo é governado por segredos, segredos de quem manda no mundo material: pessoas, instituições, corporações... Interesses maiores se acotovelam com os fatos e não há espaço para ambos. O mais forte vence, pelo menos temporariamente.

Qual a diferença entre um milhão e um bilhão de dólares? Aqueles que acumulam riquezas honestamente tiveram este mérito; mas também têm um dever. Ninguém é rico à toa, ninguém é pobre por acaso, em tudo existe uma responsabilidade, um compromisso, uma ética a ser levada em conta, além da conta bancária.

O que devo fazer com os bens materiais nesta vida e o que levarei comigo para a próxima etapa? Os recursos materiais são volúveis, mas na riqueza espiritual nenhum hacker poderá interferir.

Espírito e matéria caminham juntos, um não sobrevive sem o outro neste mundo de manifestação, yin e yang, equilíbrio dos opostos, complementaridade.

Hoje temos disponível uma profusão incalculável de informações, e, na mesma medida, abundante desinformação.

Escrevo esta crônica após assistir o documentário “SEYMOUR HERSH – Em busca da verdade” (Netflix). O jornalista escarafuncha o mundo dos “mocinhos” institucionais e mostra como estes costumam ter atitudes de “bandidos” impuníveis.

E por fim, como também não sou santo, sonhei com esta oração:

... O benefício que eu puder causar, o amor que eu puder jorrar, o mal que eu puder suprimir, a dor que eu puder aliviar, o bem que eu puder multiplicar, o tudo que eu puder amar. Sou um fio de luz, filho do Amor eu sou.

Somos. Podemos. Vamos!