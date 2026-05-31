Colunista fernando mansur - divulgação

Colunista fernando mansurdivulgação

Publicado 31/05/2026 00:00

Presente, passado e futuro sob vários pontos de vista.

Começando com o filósofo dinamarquês Kierkegaard (1813-1855):

“A vida deve ser entendida de trás para frente, mas a vida deve ser vivida para frente.”

Revisar o passado para aprender com suas lições. E depois soltar. Agora, nosso Chico Xavier (1910-2002):

“Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim.”

Seguimos com a esotérica H.P. Blavatsky (1831-1891), mostrando a interconexão entre nossas vidas, gerando no presente as sementes para a existência seguinte:

“Por sua vez o Ocultismo ensina: (a) Que os átomos vitais de nosso Princípio Vital (Prana) nunca se perdem inteiramente quando o homem morre. Que os átomos mais impregnados do Princípio Vital, fator independente, eterno e consciente, e em parte reunidos outra vez para se tornarem o princípio animador do novo corpo em cada nova encarnação da Mônada (Espírito primordial). Porque (b), assim como a Alma individual é sempre a mesma, assim também os átomos dos princípios interiores (o corpo, seu duplo astral ou vital, etc.) são atraídos por afinidade e pela Lei Kármica para a mesma Individualidade, em uma série de corpos (personalidades) diferentes.” (A Doutrina Secreta, Volume IV, página 241.)

“... A Alma hereditária, ou, verdadeiramente, o fio brilhante, imortal, do Ego superior, ao qual adere o aroma espiritual de todas as vidas e nascimentos.” (A Doutrina Secreta, volume IV, nota de rodapé 141).

No cômputo da Natureza, nada se perde. Plantemos hoje as boas sementes que darão os bons frutos do amanhã. Podemos. Vamos!





