Colunista fernando mansurdivulgação
Presente, passado e futuro sob vários pontos de vista.
Começando com o filósofo dinamarquês Kierkegaard (1813-1855):
“A vida deve ser entendida de trás para frente, mas a vida deve ser vivida para frente.”
“A vida deve ser entendida de trás para frente, mas a vida deve ser vivida para frente.”
Revisar o passado para aprender com suas lições. E depois soltar. Agora, nosso Chico Xavier (1910-2002):
“Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim.”
“Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim.”
Seguimos com a esotérica H.P. Blavatsky (1831-1891), mostrando a interconexão entre nossas vidas, gerando no presente as sementes para a existência seguinte:
“Por sua vez o Ocultismo ensina: (a) Que os átomos vitais de nosso Princípio Vital (Prana) nunca se perdem inteiramente quando o homem morre. Que os átomos mais impregnados do Princípio Vital, fator independente, eterno e consciente, e em parte reunidos outra vez para se tornarem o princípio animador do novo corpo em cada nova encarnação da Mônada (Espírito primordial). Porque (b), assim como a Alma individual é sempre a mesma, assim também os átomos dos princípios interiores (o corpo, seu duplo astral ou vital, etc.) são atraídos por afinidade e pela Lei Kármica para a mesma Individualidade, em uma série de corpos (personalidades) diferentes.” (A Doutrina Secreta, Volume IV, página 241.)
“Por sua vez o Ocultismo ensina: (a) Que os átomos vitais de nosso Princípio Vital (Prana) nunca se perdem inteiramente quando o homem morre. Que os átomos mais impregnados do Princípio Vital, fator independente, eterno e consciente, e em parte reunidos outra vez para se tornarem o princípio animador do novo corpo em cada nova encarnação da Mônada (Espírito primordial). Porque (b), assim como a Alma individual é sempre a mesma, assim também os átomos dos princípios interiores (o corpo, seu duplo astral ou vital, etc.) são atraídos por afinidade e pela Lei Kármica para a mesma Individualidade, em uma série de corpos (personalidades) diferentes.” (A Doutrina Secreta, Volume IV, página 241.)
“... A Alma hereditária, ou, verdadeiramente, o fio brilhante, imortal, do Ego superior, ao qual adere o aroma espiritual de todas as vidas e nascimentos.” (A Doutrina Secreta, volume IV, nota de rodapé 141).
No cômputo da Natureza, nada se perde. Plantemos hoje as boas sementes que darão os bons frutos do amanhã. Podemos. Vamos!
No cômputo da Natureza, nada se perde. Plantemos hoje as boas sementes que darão os bons frutos do amanhã. Podemos. Vamos!
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