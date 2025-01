Publicado 11/01/2025 00:00

Para os espíritas, o Umbral é descrito como um lugar de transição entre a vida terrena e os planos espirituais superiores. É um plano astral onde as almas desencarnadas passam por um processo de purificação e evolução, enfrentando as consequências de suas ações e pensamentos durante a vida física.

Uma das características do Umbral é a diversidade de ambientes. O Umbral não é um lugar homogêneo. Ele possui diversas regiões, cada uma com suas próprias características e vibração, que variam de acordo com o nível espiritual do espírito que ali habita.

Muitos espíritos no Umbral vivenciam sofrimento emocional e psicológico, decorrentes dos apegos, vícios e ressentimentos que carregam consigo. No entanto, o Umbral também oferece oportunidades para o aprendizado e a evolução espiritual.

A natureza do Umbral é moldada pelos pensamentos e sentimentos dos espíritos que ali residem. Um espírito com pensamentos negativos e sentimentos de ódio, por exemplo, tende a se encontrar em regiões mais densas e sofridas do Umbral.

O tempo que um espírito permanece no Umbral varia de acordo com o seu grau de envolvimento com o mundo material e a intensidade de suas paixões. Através de provas e expiações, o espírito tem a oportunidade de purificar-se e liberta-se dos laços que o prendem ao plano físico.

Para evitar o sofrimento no Umbral, é fundamental cultivar o amor ao próximo, praticar o bem, desenvolver a fé em Deus e buscar o autoconhecimento. Ao vivermos uma vida pautada em valores espirituais, prepararemos o nosso espírito para uma transição mais suave e tranquila para os planos superiores.

A relação entre o Umbral e o Karma para nós, espíritas, é profunda. Ambos os termos se referem a um processo de causa e efeito, mas atuam em diferentes planos da existência.

O karma, originário das filosofias orientais, é incorporado pelos espíritas como a lei natural que estabelece uma relação direta entre nossas ações e suas consequências: é a Lei de Causa e Efeito. Não apenas as ações, mas também os pensamentos e sentimentos que geram energias que influenciam o nosso futuro. O karma serve como um mecanismo de aprendizado, impulsionando-nos a evoluir espiritualmente através das experiências que vivenciamos.

O Umbral é uma consequência do karma. É um plano astral onde as almas desencarnadas passam por um processo de purificação e ajuste vibratório. As experiências no Umbral são, em grande parte, o reflexo das ações e pensamentos que tivemos durante a vida terrena.

O Umbral pode ser visto como um lugar onde "pagamos" as dívidas cármicas, ou seja, as consequências de nossas escolhas passadas. O sofrimento no Umbral, entretanto, não é um castigo, mas sim, uma oportunidade para aprender e evoluir espiritualmente.

O Umbral e o karma estão intrinsecamente ligados. O karma que criamos durante a vida terrena influencia as nossas experiências no Umbral, que por sua vez, servem para purificar esse karma e impulsionar a nossa evolução espiritual. Ao compreender essa relação, podemos ter uma visão mais clara sobre a importância de nossas ações e pensamentos, e buscar viver uma vida mais alinhada com os princípios espirituais.