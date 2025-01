Arte coluna Além da Vida 25 janeiro 2025 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Além da Vida 25 janeiro 2025Arte Paulo Márcio

Publicado 25/01/2025 00:00

O jovem jornalista Pedro Gabriel nasceu em 2002 em São Carlos, SP. Colaborador da editoria de Streaming do TechTudo, confessa ser apaixonado por séries e filmes por causa do seu desejo de entender narrativas diversas e por explorar conteúdos que conectam pessoas e ideias.

Os filmes com enredos reencarnacionistas têm sido frequentemente explorados ao longo da história no cinema, incluindo até reencarnação de animais (quem não se emocionou com Quatro Vidas de um Cachorro?). Outros emocionantes foram Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990), O Céu é de Verdade (2014), Amor Além da Vida (1998) e Um Olhar do Paraíso (2009).

O Pedro Gabriel separou uma lista no TechTudo (vela a pena seguir) com 10 filmes com tramas espíritas abordando reencarnações: Nosso Lar (2010), Além da Vida (2017), Amor Além da Vida (1998), Sombras da Vida (2017), Nosso Lar 2: os Mensageiros (2024), O Céu é de Verdade (2014), Um Olhar do Paraíso (2009), Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990), Reencarnação (2004) e E a Vida Continua… (2012). Stanley Tucci foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pelo filme Um Olhar do Paraíso (2009).

1. Nosso Lar (2010)

Dirigido por Wagner de Assis (Xuxa e os Duendes), o filme segue André Luiz, um médico que, após sua morte, enfrenta o purgatório e acaba em Nosso Lar, uma colônia espiritual que paira nas camadas superiores da atmosfera. Nessa nova etapa, o homem passa por novas provações para entender a morte, mas ainda anseia retornar à Terra um dia e rever seus entes queridos. Pedro Gabriel lembra que o filme, lançado em 2010, é baseado na obra de Chico Xavier.

2. Além da Vida (2017)

Esse filme acompanha Mark e Elizabeth, um casal que se divorcia após a morte trágica do filho em um acidente de carro. Anos depois, eventos inexplicáveis levam o rapaz de volta à antiga casa da família, onde o personagem acredita ver o espírito do filho. Os pais buscam tratar o luto mal resolvido e conseguir uma chance de reconciliação e perdão entre si. Pedro Gabriel ressalta que o filme foi bem recebido pelo público.

3. Amor Além da Vida (1998)

Estrelado por Robin Williams e Annabella Sciorra, o filme conta a história de Chris Nielsen (Robin Williams), que após morrer em um acidente, descobre um Paraíso moldado por suas memórias e imaginação. Quando sua esposa Annie (Annabella Sciorra) é enviada ao inferno após morrer, o rapaz desafia as regras do pós-vida para resgatá-la. Pedro Gabriel destaca que recepção do filme foi dividida, com críticas e elogios.

4. Sombras da Vida (2017)

A trama acompanha um homem que após morrer, retorna como fantasma para a casa onde vivia para consolar a esposa. Preso em sua forma espectral e alheio ao tempo, o rapaz se torna um observador silencioso da vida que deixou para trás. O longa é estrelado por Casey Affleck e Rooney Mara. Pedro Gabriel diz que o filme foi aclamado pela crítica.

5. Nosso Lar 2: os Mensageiros (2024)

Escrito e dirigido por Wagner de Assis, o filme é uma sequência direta do longa de 2010. A trama continua a história de André Luiz (Renato Prieto), que se junta a um grupo de espíritos liderado por Aniceto (Edson Celulari) em uma missão para conectar o mundo espiritual à Terra. Nesta nova aventura, a equipe acompanha três pessoas que estão passando por dificuldades em relação a sua espiritualidade. Pedro Gabriel pontua que o filme foi lançado 14 anos após o primeiro e teve uma boa recepção do público. Além disso, o longa conta com alguns nomes de peso no elenco, como Othon Bastos e Fábio Lago.

6. O Céu é de Verdade (2014)

O filme segue a história real do pastor Todd Burpo, que comanda uma igreja em Nebraska e enfrenta uma crise pessoal quando seu filho, Colton passa por uma cirurgia de emergência. Após sua recuperação, o garoto surpreende a família ao relatar experiências sobrenaturais, incluindo visões de anjos e eventos que não poderia conhecer. Baseado no livro homônimo que conta as experiências de Todd na vida real, o longa foi bem recebido pelo público, segundo Pedro Gabriel.

7. Um Olhar do Paraíso (2009)

Clássico do cinema, o filme conta a história de Susie Salmon, uma jovem de 14 anos assassinada por um vizinho em 1973. Após sua morte, a garota observa do purgatório, sua família lidar com a dor da perda e tenta desvendar o mistério por trás do crime. Ao mesmo tempo, a adolescente enfrenta um dilema emocional: buscar vingança ou ajudar seus entes queridos a seguir em frente. A trama dividiu opiniões, segundo Pedro Gabriel, entre o público e a crítica. O elenco é estrelado por nomes como Susan Sarandon.

8. Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990)

Clássico dos anos 90, o filme é estrelado por Demi Moore e segue a morte de Sam Wheat (Patrick Swayze), assassinado após uma noite com sua namorada, Molly Jensen. O espírito do rapaz permanece na Terra para protegê-la, após descobrir que a mulher está em perigo devido a uma conspiração liderada por seu melhor amigo. O protagonista conta com a ajuda de uma médium para alertar sua companheira. Dirigido por Jerry Zucker e escrito por Bruce Joel Rubin, Pedro Gabriel lembra que o longa se tornou um dos grandes clássicos do cinema.

9. Reencarnação (2004)

O drama acompanha uma mulher que após a morte de seu marido Sean, está prestes a se casar novamente com seu noivo Joseph. No entanto, sua vida muda quando um garoto de 10 anos, também chamado Sean, aparece afirmando ser a reencarnação do seu ex-marido. Inicialmente cética, a protagonista começa a reconsiderar a possibilidade ao perceber que o menino conhece detalhes íntimos de seu relacionamento anterior. Pedro Gabriel salienta que o filme não obteve uma boa recepção dos críticos.

10. Bônus: a Vida Continua… (2012)

Escrito e dirigido por Paulo Figueiredo, a trama acompanha Evelina, uma jovem em crise emocional após a traição do marido, e Ernesto, um homem mais velho que carrega uma tragédia do passado. Os dois se conhecem quando o rapaz ajuda a garota após o carro dela quebrar na estrada e descobre que a vida deles está entrelaçada para além do plano físico. Após a morte, os dois se reencontram, sendo necessário enfrentar dificuldades, desafios e revelações. Pedro Gabriel diz que o filme não está disponível em nenhum streaming para assistir.