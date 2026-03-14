Arte coluna Alem da Vida 14 março 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Alem da Vida 14 março 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 14/03/2026 00:00

Para nós, reencarnacionistas, o espírito, em sua essência, não tem sexo. sexo é uma necessidade biológica e social da vida encarnada, mas não uma característica permanente da alma.

Os espíritos não têm sexo como nós o entendemos, pois os sexos dependem da organização física. Eles progridem através de experiências em ambos os gêneros.

A alternância de sexos nas sucessivas reencarnações serve para que o espírito desenvolva todas as faculdades. Numa vida, o espírito de um homem pode desenvolver a força, o comando e o intelecto voltado à ação; como mulher, pode aprimorar a sensibilidade, a intuição e a maternidade.

Embora o espírito seja neutro, ele pode manifestar uma preferência ou afinidade por um dos sexos devido ao longo tempo estagiando em uma mesma polaridade. Um espírito que encarnou sucessivamente como mulher pode se sentir mais "feminino" em suas primeiras experiências como homem, e vice-versa.

O corpo espiritual (perispírito) reflete o estado mental do espírito. Por isso, no plano espiritual, os desencarnados costumam manter a aparência do sexo de sua última existência ou daquela em que foram mais felizes. Como a alma não tem sexo, homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e capacidades perante as leis de Deus.

E por que reencarnamos em sexos diferentes?

A alternância é fundamental para evitar o unilateralismo. Se um espírito encarnasse apenas como homem, poderia se tornar excessivamente endurecido; se apenas como mulher, poderia estagnar em certas formas de sensibilidade sem desenvolver a firmeza necessária para outros desafios.

Nossa visão é de acolhimento. A condição sexual ou de gênero de uma pessoa é vista como parte de seu planejamento de reencarnação ou de suas tendências espirituais, devendo ser tratada com naturalidade e caridade.