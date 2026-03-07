Publicado 07/03/2026 00:00

Esquizofrenia e a mediunidade são fenômenos de naturezas distintas, embora possam coexistir ou apresentar sintomas semelhantes, como ouvir vozes ou ter visões.



A esquizofrenia pode ter origem em perturbações no perispírito, decorrentes de ações em vidas passadas. Isso repercute no corpo físico atual como uma lesão biológica cerebral.

Na obsessão espiritual, espíritos desencarnados influenciam negativamente um encarnado. Uma pessoa com esquizofrenia pode ser alvo de obsessão (o que agrava o quadro), mas a doença em si não é causada por "espíritos".

Tratamento médico é fundamental, com acompanhamento psiquiátrico rigoroso e uso de medicação. E como diferenciar a saúde mental e a espiritualidade? Através da observação cuidadosa do comportamento e da funcionalidade da pessoa. No meio espírita e na psicologia transgressiva, existem alguns critérios que ajudam a traçar essa linha.

Nunca se deve abandonar o tratamento psiquiátrico para seguir apenas o caminho espiritual. O ideal é o tratamento complementar: o médico cuida do cérebro (o hardware) e a espiritualidade cuida da mente/espírito (o software).

Os sinais de alerta: apatia profunda ou falta de reações emocionais, abandono total de cuidados pessoais, ouvir vozes que ordenam ferir a si mesmo ou a outros e medo constante de estar sendo perseguido por complôs inexistentes.













