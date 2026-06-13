Publicado 13/06/2026 00:00

Sim, os espíritos se apaixonam e se relacionam no mundo espiritual, mas a dinâmica desse sentimento muda bastante em relação ao que vivemos na Terra. Na espiritualidade, o afeto não depende da atração física, dos hormônios ou da necessidade de reprodução, pois os espíritos não possuem corpos biológicos.



O amor e a aproximação acontecem por meio da afinidade fluídica, moral e intelectual. Para compreender como esse sentimento funciona no plano invisível, vejamos como funciona o amor entre os espíritos.

Afinidade e sintonia: No mundo espiritual, os iguais se atraem. Espíritos com pensamentos, gostos, valores morais e níveis de evolução parecidos sentem uma forte atração natural mútua.

Novos relacionamentos: Espíritos que nunca se cruzaram na Terra podem se conhecer nas colônias espirituais e iniciar uma história de amor.

Reencontros de Almas: Muitos casais que viveram um amor verdadeiro na Terra continuam juntos após a morte física. Eles se reconhecem e mantêm a união nas cidades espirituais.

Planejamento para o futuro: Esses casais que se apaixonam na espiritualidade costumam planejar suas próximas reencarnações juntos. Eles escolhem nascer na Terra na mesma época para se casarem ou cumprirem uma missão conjunta. Todos sabemos que existe uma diferença entre "Paixão" e "Amor Verdadeiro". A natureza da paixão varia de acordo com o grau de evolução do espírito.



Espíritos mais apegados à matéria: aqueles que recém-desencarnaram ou ainda são muito ligados aos prazeres terrenos podem sentir uma paixão mais possessiva, ciumenta e até baseada em antigos desejos sexuais (o que costuma gerar frustração ou sofrimento no plano espiritual, já que não há corpo físico).

Espíritos mais elevados: o sentimento se purifica. Vira um amor profundo, livre de egoísmo, ciúme, desconfiança ou orgulho. É uma conexão de almas em que a felicidade de um se baseia unicamente na felicidade do outro.

