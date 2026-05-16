alem da vida 16mai - ARTE PAULO MÁRCIO

alem da vida 16maiARTE PAULO MÁRCIO

Publicado 16/05/2026 00:00

Este é o título de um excelente artigo do nosso irmão Jorge Hessen, publicado no O Consolador. Ele salienta que o 'Dèjà vu' é um fenômeno que se traduz por uma estranha impressão de já ter vivenciado a cena presente e mesmo saber o que se vai passar em seguida, ainda que a situação que esteja a ser vivida seja inédita.



Muitos de nós já tivemos a sensação de ter vivido essa situação que acabamos de relatar. Como já ter estado em um determinado lugar ou já ter vivido certa situação presente, quando, na realidade, isto não era de conhecimento anterior? Em alguns casos, ocorre a habilidade de, até predizer os eventos que acontecerão em seguida, o que é denominado premonição. Seria um bug cerebral, premonição ou mera coincidência? A psiquiatria e a Doutrina espírita explicam esta questão de formas diferentes.

Sabe-se que nossa memória, às vezes, pode falhar e nem sempre conseguimos distinguir o que é novo do que já era conhecido, destaca Jorge Hessen. Existem situações dessa natureza que não podem ser explicadas dessa maneira. Entre elas, está em alguém ir a uma cidade ou a uma casa, pela primeira vez, e tudo lhe parecer muito íntimo, ao ponto de prever, com exatidão, detalhes sobre a casa ou a cidade; descreve, inclusive, a disposição dos cômodos, dos móveis, dos objetos e outros detalhes que estão muito além do âmbito da precognição normal, pontua Jorge Hessen.



A explicação espírita para o 'Dèjà vu' é que ele representa um lampejo de memórias de vidas passadas ou de vivências no plano espiritual antes do nascimento. É a sensação de reconhecer locais, pessoas ou situações, ativada pelo perispírito, que traz à tona lembranças do subconsciente.

O reencontro com um lugar ou pessoa pode ser um momento de reconhecimento de alguém com quem já conviveu ou de um local onde viveu. Pode também ser uma cena em que o espírito planejou ou visualizou com mentores espirituais antes de reencarnar, e que se concretiza no presente.

“Dèjà vu”s constantes podem indicar maior sensibilidade mediúnica e uma consciência alinhada com a alma, agindo como um "despertar" da intuição. O fenômeno pode ser entendido como um sinal de que se está no caminho certo de evolução espiritual, como se fosse um alerta enviada pela espiritualidade.

O fenômeno é visto como o encontro do passado com o presente, uma forma de confirmar a imortalidade da alma e a continuidade da evolução espiritual. Há teorias que associam o “Dèjà vu” a sonhos ou desdobramento do espírito, onde o espírito teria, realmente, vivido esses fatos, livre do corpo, quando surgiriam as lembranças de encarnações passadas, o que levaria à rememoração na encarnação presente. Cremos que a experiência “Dèjà vu” é muito profunda e o sentimento é de estranheza.





