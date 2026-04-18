Arte coluna Além da vida 18 abril 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Além da vida 18 abril 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 18/04/2026 00:00

Os sinais de que um mentor espiritual (ou guia) está tentando se comunicar costumam ser sutis e ocorrem através da intuição e de eventos do cotidiano. Quando a intuição é forte, você sente um "sopro" ou uma certeza interna sobre uma decisão, mesmo sem uma explicação lógica aparente.

Também surgem pensamentos repentinos: você pensa em alguém e, em seguida, essa pessoa liga ou aparece. Outro sinal é ver sequências de números repetidos, ouvir músicas que trazem uma mensagem específica para o seu momento ou ler frases que parecem responder a uma dúvida interna.

Sonhos são importantes: receber orientações, avisos ou sentir uma presença protetora durante o sono. Diferente de energias negativas que geram pressa e confusão, a presença de um mentor traz uma profunda sensação de amorosidade, serenidade e clareza mental.

Sensações térmicas súbitas ou formigamentos suaves podem indicar a proximidade energética do seu guia. Ouvir uma voz clara e pacífica durante momentos de silêncio ou meditação.

Para perceber melhor esses sinais, recomenda-se aquietar a mente. Práticas de meditação ajudam a diminuir o ruído mental e alinhar sua vibração com a do mentor. Dê sempre atenção aos detalhes: esteja presente no agora para notar as "coincidências" do dia a dia. O medo pode bloquear a recepção dessas mensagens; confiar na sua luz interna facilita o discernimento.

A presença de um mentor (ou espírito protetor) é marcada principalmente pela sintonia vibracional e pelo bem-estar que ele proporciona. Diferente de espíritos obsessores, que geram pressa e confusão, o mentor atua de forma discreta e equilibrada.

O sinal mais forte é uma sensação súbita de serenidade, clareza mental e amorosidade, especialmente em momentos de crise. Pensamentos que surgem como "soluções prontas" para problemas complexos, sem o esforço comum do raciocínio lógico.

Durante a meditação ou silêncio, você pode perceber uma "voz" calma que traz conselhos ou avisos. Sensações de calafrios leves ou formigamentos, especialmente no lado direito, costumam ser interpretados como a aproximação de forças benevolentes.

Algumas pessoas relatam sentir fragrâncias florais ou perfumes que remetem a alguém querido ou a ambientes de paz, sem uma fonte física visível. Ou encontrar exatamente o livro, a frase ou a pessoa que você precisava naquele momento específico. E durante o sono, você recebe instruções ou sente o amparo direto do seu protetor. O mentor pode usar amigos, familiares ou até desconhecidos para lhe dar um conselho importante que você estava ignorando.





Átila Nunes é deputado estadual