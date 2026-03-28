Arte coluna Alem da Vida 28 março 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Alem da Vida 28 março 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 28/03/2026 00:00

A reencarnação no mesmo núcleo familiar é uma ocorrência comum e fundamentada em laços que transcendem a biologia. A família não é um mero acaso genético, mas um agrupamento de espíritos com objetivos específicos.

Muitas vezes, espíritos que já se amam e possuem sintonia vibratória, escolhem retornar juntos. Pai e filho em uma vida podem retornar como irmãos ou avô e neto em outra. O objetivo é fortalecer os laços afetivos e dar continuidade a obras iniciadas anteriormente.

Nem sempre a volta à mesma família é motivada pelo amor. Frequentemente, adversários do passado são colocados no mesmo teto para que aprendam a se perdoar.

Um espírito que foi prejudicado por outro pode reencarnar como seu filho para que o cuidado diário e o instinto de proteção transformem o ódio ou a mágoa em amor. Algumas famílias enfrentam desafios conjuntos, como questões financeiras, doenças hereditárias ou tragédias. Nesses casos, o grupo reencarna unido para passar por essas experiências, aprendendo a mútua dependência e o suporte emocional.

Os papéis se alternam para que o aprendizado seja completo. Quem foi o provedor pode retornar como o dependente. Quem foi autoritário pode retornar em uma posição de submissão. Isso serve para que o espírito compreenda todas as facetas das relações humanas e desenvolva a empatia.

PE por que não lembramos? O "esquecimento do passado" é considerado uma benção. Se soubéssemos que um irmão atual foi um desafeto em outra vida, o convívio seria impossível ou carregado de preconceitos. O véu do esquecimento permite que o amor floresça em uma "folha em branco".

Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os Espíritos. O corpo procede do corpo, mas o Espírito não procede do Espírito.