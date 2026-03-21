Arte coluna Alem da Vida 21 março 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Alem da Vida 21 março 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 21/03/2026 00:00

Os primeiros dias após o desencarne não são iguais para todos. O processo é individualizado, dependendo do estado moral, do apego à matéria e do conhecimento espiritual de cada um. O que acontece nesse período?

1. O fenômeno da perturbação: imediatamente após a morte clínica, a alma entra num estado de perturbação.

A Sensação: É um estado de confusão semelhante a um despertar de um sono profundo. O espírito pode se sentir "atordoado", sem entender exatamente onde está ou o que aconteceu.

Duração: Para espíritos desapegados e esclarecidos, essa fase dura instantes. Para aqueles muito ligados aos bens materiais ou aos vícios, pode durar dias, meses ou até anos.

2. O desligamento do Cordão de Prata

O perispírito (corpo espiritual) está ligado ao corpo físico por um laço fluídico. Nos primeiros dias:

Ocorre a desconexão gradual dessa energia.

Em casos de morte natural ou após longa doença, o desligamento costuma ser mais suave.

Em mortes súbitas ou violentas, a sensação de ligação com o corpo físico pode ser mais intensa e traumática, exigindo auxílio de equipes espirituais para o "corte" definitivo.

3. A retrospectiva da vida (o “filme”)

Muitos espíritos relatam que, logo após o desligamento, passam por uma visão panorâmica de toda a vida que se encerrou.

Não é um julgamento externo, mas uma consciência profunda de cada ato, palavra e intenção.

O espírito compreende, sob uma nova luz, onde acertou e onde falhou na sua programação reencarnatória.

4. A Adaptação ao "novo" mundo

Passada a perturbação inicial, o espírito começa a perceber a nova realidade:

Reencontros: É comum o auxílio de entes queridos, amigos espirituais ou mentores que já desencarnaram e aguardam para dar as boas-vindas e orientação.

O Ambiente: O espírito percebe que o mundo espiritual é sólido para ele. Ele continua tendo forma (o perispírito), sentimentos e memórias.

A "Morte" que não existe: A maior surpresa para muitos é perceber que continuam vivos e que a morte foi apenas uma transição de estado.



