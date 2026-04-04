Arte coluna Além da Vida 04 abril 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Além da Vida 04 abril 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 04/04/2026 00:00

A reencarnação de um espírito que manifesta comportamento racista é explicada pelo processo de evolução moral e intelectual. O racismo é uma imperfeição moral decorrente do orgulho e do egoísmo.

Na verdade, o espírito não tem raça. O espírito é um ser imaterial que não possui cor, gênero ou nacionalidade. O corpo físico é apenas uma "veste" temporária escolhida para o aprendizado em cada existência. Um espírito pode reencarnar em diferentes etnias ao longo de suas múltiplas vidas. Alguém que hoje é racista pode ter sido, em vidas passadas, alvo do mesmo preconceito que agora manifesta.

O espírito não "reencarna racista" por determinação divina, mas traz consigo tendências e vícios morais de vidas anteriores. O racismo é visto como uma manifestação de inferioridade moral, onde o indivíduo acredita falsamente ser superior a outro devido a aspectos exteriores.

Persistência de hábitos: Se um espírito cultivou o ódio ou o desprezo por certos grupos em vidas passadas e não se reformou intimamente no plano espiritual, ele renasce com essas mesmas inclinações para serem testadas e superadas.

O espiritismo ensina que as condições de nascimento (família, raça, ambiente social) são planejadas como provas ou expiações. Um espírito pode escolher nascer em uma etnia discriminada para exercitar a resiliência e o perdão, ou para combater o próprio preconceito latente.

Alguém que abusou do poder ou praticou o racismo pode reencarnar em condições de vulnerabilidade para sentir na pele as consequências de suas ações passadas, buscando a reparação moral. Espíritos mais evoluídos podem reencarnar em grupos discriminados para liderar movimentos de fraternidade e conscientização.

O caminho principal para prevenir esse comportamento é a educação no lar. Tudo bem que espírito traz tendências de vidas passadas, mas o ambiente da infância é o momento em que ele está mais "maleável". Se a criança ouve comentários preconceituosos ou vê atitudes de exclusão em casa, suas tendências latentes de orgulho são reforçadas.

Outro caminho é ensinar que somos espíritos e não corpos. A cor da pele passa a ser vista como uma "roupagem" temporária. Explicar que todos nós já fomos (ou seremos) de diferentes etnias, nacionalidades e classes sociais. Quem hoje é racista pode reencarnar amanhã no grupo que despreza para aprender a lição da empatia.

Por isso, a importância do contato com diferentes culturas e pessoas desde cedo. O isolamento em "bolhas" de iguais alimenta o egoísmo. É fundamental buscar entender as raízes históricas e sociais do racismo para desconstruir preconceitos intelectuais que o espírito possa ter trazido de séculos passados.

O objetivo da reencarnação é justamente a depuração. Evitar o racismo é acelerar o progresso espiritual, substituindo a ideia de "superioridade de raça" pela "superioridade de virtudes".



