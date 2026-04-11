Arte coluna Além da Vida 11 abril 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Além da Vida 11 abril 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 11/04/2026 00:00

Para quem crê na reencarnação, os gatos são vistos como seres sensíveis e amorosos, dotados de uma percepção espiritual aguçada que os permite atuar como verdadeiros guardiões energéticos do lar. Eles não são apenas animais de estimação, mas companheiros em jornada evolutiva que auxiliam na manutenção do equilíbrio espiritual do ambiente.

Eles desempenham um papel energético e espiritual importante, como a limpeza e a proteção astral. Muitos estudiosos descrevem os gatos como filtros vivos. Eles teriam a capacidade de absorver e transmutar energias negativas ou densas de um ambiente, protegendo seus tutores de influências espirituais perturbadoras.

Os gatos possuem uma sensibilidade que ultrapassa os cinco sentidos humanos. Eles conseguem enxergar e sentir presenças espirituais que nós muitas vezes ignoramos. Existem relatos de que a presença de um gato pode auxiliar na ativação de processos de cura emocional e física através da sua energia reconfortante.

Os animais possuem um "princípio inteligente" que sobrevive à morte do corpo físico. Assim como os humanos, os animais passam por um processo de evolução, embora em uma escala diferente. Os animais reencarnam para progredir. O próprio Chico Xavier mencionou que os laços de afeto podem fazer com que um animal retorne ao convívio de seus antigos donos em uma nova existência.

Quando um gato escolhe entrar em uma casa ou na vida de alguém, essa visão sugere que há uma missão a cumprir, seja para trazer proteção, realizar uma mudança positiva ou simplesmente oferecer suporte emocional silencioso. Eles são considerados "guardiões silenciosos" que observam tanto o mundo visível quanto o invisível para garantir o bem-estar do grupo familiar.



O Bruno Kott chama atenção para um detalhe: Gatos veem espíritos ou apenas ignoram a sua presença? Já reparou que gato nunca olha pra você? Ele olha através de você. Como se visse um passado sombrio ou aquele parente morto que você nem lembra, mas que resolveu te visitar às três da manhã.



Você tá lá no sofá e o gato do nada trava, continua o Bruno nas suas observações. Fixa o olhar num canto da parede com uma concentração de uma criança que vai fazer cocô na fralda. Dizem que gatos são mediadores entre mundos. Que eles sentem presenças. Que são guardiões espirituais. Gato, contudo, diferentemente de cachorro, não se presta ao papel de bicho fofo. Ele é um espírito que tolera a sua presença em troca de um sachê ou uma perna quente para deitar-se.



De toda forma, apenas por segurança, se o seu gato estiver te encarando agora, talvez seja hora de oferecer um petisco para ele, como salienta o Bruno. Afinal, ele pode ter morado na sua casa antes de você nascer.







