Arte coluna Alem da vida 02 maio 2026. - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Alem da vida 02 maio 2026.Arte Paulo Márcio

Publicado 02/05/2026 00:00

A dor física cessa com a morte do corpo, pois a dor física exige órgãos orgânicos (nervos, cérebro) que não existem mais no espírito.

No entanto, espíritos apegados à matéria ou com alto grau de perturbação podem manter a percepção da dor ou sensações desagradáveis

O espírito não sente dor orgânica, mas pode sentir uma "lembrança" penosa da doença ou da dor que teve em vida.

Os espíritos muito apegados ao corpo físico ou que tiveram mortes trágicas podem demorar a entender que não têm mais o corpo, mantendo a sensação de sofrimento.

A intensidade do sofrimento depende da evolução do espírito e da sua sintonia mental; quanto mais denso e materializado, maior a sensação de incômodo.

Lamentos intensos e contínuos dos parentes podem afetar o desencarnado, causando-lhe perturbação.

A morte é vista como uma transição e a libertação do espírito das limitações da matéria.