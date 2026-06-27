Arte coluna Além da Vida 27-6-2026 - arte o dia

Arte coluna Além da Vida 27-6-2026arte o dia

Publicado 27/06/2026 00:00

Para nós, objetos e roupas não possuem vida própria nem aprisionam o espírito, mas podem reter a energia emocional de quem os utilizou ou gerar apego excessivo. O desapego e a caridade são os caminhos ideais para lidar com esses pertences, especialmente após o falecimento de alguém.

O apego exagerado a objetos gera uma ligação que pode dificultar o processo evolutivo, tanto de quem guarda, por prender-se à matéria, quanto de quem partiu, por manter-se ligado às coisas da Terra.

Roupas e objetos absorvem as vibrações das pessoas, mas isso não é permanente nem prejudicial se houver uma postura de desprendimento e renovação.

É aceitável manter algumas lembranças com ternura (como fotos ou objetos especiais), desde que não impeçam a vida de seguir ou transformem o ambiente em um santuário de dor.

Guardar as roupas e objetos de pessoas falecidas pode trazer consequências. Depende da intenção e do estado emocional de quem guarda. O acúmulo motivado pelo sofrimento pode gerar prejuízos espirituais para ambos os lados.

Consequências para o espírito que partiu:

Retenção na matéria: O apego dos encarnados aos objetos atrai o espírito de volta ao ambiente terreno.

Perturbação espiritual: Ver os familiares chorando sobre seus antigos pertences causa angústia e dificulta a aceitação da nova realidade.

Atraso na evolução: A fixação mental nas coisas que deixou para trás atrasa o processo de adaptação no plano espiritual.

Consequências para quem ficou (encarnados):

Estagnação Fluídica: Roupas e objetos guardados por muito tempo acumulam as vibrações de tristeza e saudade, pesando o ambiente.

Sintonias Negativas: O excesso de dor cria um "portal" de pensamentos repetitivos, atraindo espíritos ainda muito apegados à matéria.

Prisão ao passado: transformar o quarto ou os pertences em um "santuário intocável" impede a pessoa de viver o presente e seguir em frente.



A doação de roupas e bens em bom estado para quem precisa é vista como um ato de amor ao próximo e de libertação material.

