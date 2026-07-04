Coluna Além da Vida 4-7-2026 - arte o dia

Coluna Além da Vida 4-7-2026arte o dia

Publicado 04/07/2026 00:00

Na visão espírita, os animais de estimação possuem um princípio inteligente (alma), preservam sua individualidade após a morte física e continuam vivos no mundo espiritual.

Ao morrerem, os animais não ficam errantes ou perdidos, pois não possuem livre-arbítrio ou senso moral desenvolvidos. Eles são prontamente recolhidos por benfeitores espirituais humanos.

Conforme ensinado por mentores na literatura espírita, o pet costuma passar por um breve período de adaptação e desligamento fluídico da casa e de seus tutores da Terra. Pelo forte laço de afeto, em alguns casos o espírito do animal pode fazer visitas temporárias para transmitir conforto ao tutor em luto. Pessoas com maior sensibilidade intuitiva conseguem sentir o pet deitando ao lado da cama ou notar vislumbres rápidos de sua presença.

Os espíritos desencarnados podem ter animais de estimação no plano espiritual. Esses animais vivem em colônias espirituais estruturadas e estabelecem fortes laços de afeto, companhia e até de trabalho com os habitantes dessas regiões.

Em colônias como Nosso Lar, os animais domesticados não vivem soltos ou abandonados. Eles habitam áreas adequadas à sua natureza e costumam conviver diretamente com os espíritos.

Da mesma forma que na Terra, a relação entre o espírito e o animal é baseada no amor e no cuidado recíproco. O carinho dedicado a um pet no plano espiritual ajuda a expandir a capacidade de amar daquele espírito.

Os animais no mundo espiritual apresentam um corpo espiritual (chamado de perispírito animal) perfeitamente saudável, livre das dores, doenças ou limitações físicas que sofreram antes de desencarnar.

Animais dóceis são frequentemente levados a hospitais e casas de repouso do plano espiritual. A presença deles ajuda a acalmar, alegrar e magnetizar positivamente os espíritos humanos que recém-desencarnaram e estão traumatizados ou doentes.

Existem colônias e departamentos específicos voltados apenas para a transição dos animais. Espíritos dedicados à ecologia e à biologia atuam como cuidadores e instrutores dessas espécies, preparando-as para o futuro.

Se você desencarnar e o seu animal de estimação já tiver morrido antes, as chances de ele estar sob a guarda de um familiar seu ou de um benfeitor espiritual esperando pelo seu retorno são muito grandes. O tutor espiritual do animal mantém o bicho saudável e ativo até que o tutor da Terra retorne, desde que a reencarnação do pet não tenha sido urgente.



